Magazin Selin Şekerci'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Yine mi sen geldin?' dediler

Selin Şekerci'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Yine mi sen geldin?' dediler

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Selin Şekerci'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Yine mi sen geldin?' dediler

Dijital platformda yayınlanan Yeşilçam dizisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Selin Şekerci, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Selin Şekerci “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında samimi itiraflarda bulundu. Konservatuara hazırlandığı dönemde yaşadıklarını anlatan Selin Şekerci o dönem jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini belirterek yaşadıklarını anlattı.

29 Nisan 2021, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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İbrahim Selim ile Bu Gece” ye konuk olan oyuncu Selin Şekerci'den samimi itiraflar. Sektöre çok erken yaşta girdiğini de anlatan Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvar sınavlarına hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini anlattı.

“Yine mi sen geldin?”

Yetenek sınavının jüri üyelerinin kendisine “Yine mi sen geldin?” dediklerini de anlatan oyuncu; “Her sene ısrarla giriyordum sınavlara, hatta hiç unutmam bir jüri üyesi “O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın onda tiyatro enerjisi yok.” dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence.” sözleriyle anlattığı eğlenceli anısıyla herkesi kahkahalara boğdu.

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