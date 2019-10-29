Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde katılan oyuncu Selin Şekerci, kırmızı halıda iddialı bir kıyafet ile boy gösterdi.

Şekerci'nin stilini Hürriyet yazarı Aslı Barış şöyle yorumladı:

Puzzle'ın parçalarına ayrı ayrı bakalım.

Pantolonu, özellikle kesim itibarıyla son derece modaya uygun, ayakkabıları şık.

İçine giydiği lazer kesimi file de özünde güzel. İşte bu noktadan sonra işler biraz karışıyor.

Bluzun üzerine dikilen taşlı-tüylü yekpare parçaya anlam vermek güç. Kaldı ki Şekerci'ye hiç yakışmamış. Bu kıyafet belki de İskandinav haliyle sarışın, neredeyse androjen tipli bir modelin üzerinde, bir fotoğraf çekiminde hoş durabilir.

Ama Selin Şekerci'nin üzerinde aynı etkiyi vermiyor. Makyajı konsepte uyumsuz, saçı da alakaya çay demliyor.

Üstüne mutsuz ve donuk yüz ifadesi de eklenince, ortaya bir garip tablo çıkmış.



