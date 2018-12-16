Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan oyuncu Selin Şekerci, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir proje için objektif karşısına geçen Selin Şekerci'nin sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Selin Şekerci, Cem Talu ile yaptıkları çalışmadan bir fotoğrafı "Selam Cem Talu ve mükemmel ekiple bir takım bir şeyler yaptık. Benim onlara teşekkürüm bol daha bolca da edeceğim şimdilik bu şurada dursun" notuyla paylaştı.

İŞTE SELİN ŞEKERCİ'NİN O PAYLAŞIMI:

Selin Şekerci, en son kendisi gibi oyuncu Caner Cindoruk ile aşk yaşamış ve geçen aylarda yollarını ayırmıştı.