Selin Şekerci ve İbrahim Selim’in 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, önceki gün Marmaris’te ilk kez birlikte görüntülendi. Aşıklar Barba Saranda’da denize girdi. İbrahim Selim, muhabirleri fark edince panik yaşadı. Sevgilisine dönüp “Ne yapacağız şimdi?” dedi. Selin Şekerci ise gülerek objektiflere el salladı. Bir yandan da Selim’i sakinleştirmeye çalıştı.

JANDARMAYI ARADILAR

İbrahim Selim, “Gitmezlerse sudan çıkmam” diye inat etti. Önce mekanın sahibi Dilara Endican araya girdi, ardından jandarmaya haber verdiler. Ancak halka açık bir yerde oldukları için sonuç alamadılar. Selin Şekerci, kahkahalar içinde “Gel bir şey olmaz” dese de ikna edemedi. Sonunda muhabirlere, “Ne hale düştük, lütfen çekmeyin, çıksın adam sudan” diye ricada bulununca İbrahim Selim de amacına ulaştı.