Selluka çiçeği bir diğer adıyla İzmir sarmaşığı olarak da bilinen sıcak iklim çiçeğidir. Peki, selluka çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Selluka çiçeği hikayesi nedir? Selluka çiçeği hakkında merak edilenler...

SELLUKA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Selluka çiçeği sarmaşık türünde çabuk gelişen mor ve beyaz renkte olup çiçeklerinin görünüşü salyangoz şeklinde olmaktadır. Salluka çiçeği çabuk gelişen ve bulunduğu ortamı saran bir yapıdadır. Selluka çiçeğinin yapısını ve çiçeklerini fasulye bitkisine benzetmek mümkündür. Ülkemizde en çok sahil kesimlerinde ve sıcak bölgelerde yetişmektedir. İzmir sarmaşığı olarak kabul edilmektedir.

SELLUKA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Selluka çiçeği bakımında önemli olan çiçeğin uygun sıcaklıkta gelişebileceği bir ortamda yetiştirmektedir. Selluka çiçeği soğuk havalara dayanıklı bir çiçek değildir. Bakımında önemli olan gerektiğinde sulamak ve toprağın gübre eksikliğini gidermek olmaktadır. Selluka çiçeği filizlendikten sonra etrafındaki yabancı otlardan arındırılarak toprağın yumuşaması ve hava alması için etrafı çapalanmalıdır. Bitkiye zarar vermemek için bu işlemler nazik bir şekilde yapılmalıdır. Selluka çiçeği bakımında yapraklarına çeşitli hastalıklar bulaşmaması ve yapraklarının solmaması için yaprak ilaçlama yapılabilmektedir. Çiçeğin daha rahat büyüyebilmesi için çubuklar ile destek verilmelidir.

​​​​​Selluka çiçeği ekiminden sonra toprağın nemli olmasına dikkat edilerek aşırı sulamamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Aşır sulama yapılan bitkilerin tohumları çimlenmeden hemen sonra çürüyerek yok olabilmektedir. Selluka bitkisi sulama sıklığında fazla su istemeyen yapıdadır. Kuraklığa dayanıklı bir çiçek türü olarak güneşli havalarda haftada iki kez sulanması yeterli olmaktadır.

SELLUKA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Selluka çiçeği özellikle sıcak bölgelerde yetiştirilen dış mekan süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Selluka çiçeği sıcak ortamlarda kolaylıkla yetişebilen çabuk gelişebilen ve çiçeklenme zamanı temmuz aylarında başlayarak sonbahar sonlarına kadar devam eden bir bitkidir.

Selluka çiçeğinin İzmir sarmaşığı olarak adlandırılmasının nedeni İzmir ve çevresinde yetiştirilmesinin yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Selluka çiçeği kolay yetiştirilebilen çiçekleri ve görüntüsüyle dış mekanları süslemede tercih edilmektedir. Selluka çiçeği çoğunlukla sıcak ve kış sıcaklıkları sıfırın altında olmayan yerlerde yetiştirilebilmektedir. Çiçekleri salyangoz şeklinde değişik görüntüsü olmaktadır. Selluka çiçeği büyüdükçe saran bir özellik taşıdığı için özellikle sarmaşık şeklinde de yetiştirilebilen bir çiçek türüdür.

SELLUKA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



