Magazin Selma Çilek, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Selma Çilek, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Magazin

Selma Çilek, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

30 Ocak’ta anne olan modacı Selma Çilek, yaklaşık iki aylık olan bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı.

28 Mart 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çilek Mobilya’nın varisi, modacı Selma Çilek, gayrimenkul zengini Satvet Çiftçi’nin oğlu Sinan ile 27 Ağustos 2016’da evlenmişti. 30 Ocak’ta da oğulları Satvet’i kucaklarına almışlardı. Sosyetik güzel, yaklaşık iki aylık olan bebeğinin fotoğrafını dün ilk kez paylaştı.

Selma Çilek Çiftçi hamilelik dönemini de şöyle anlattı:

Hemen hemen hiç midem bulanmadı. Hormonlardan dolayı duygusal anlamda negatif etkileneceğimi düşünmüştüm ama hep pozitif kalmayı başardım. Aş bile ermedim. Sadece 9’uncu ayım zor geçti, o kadar. Hatta bazen eşim Sinan’a ‘Sana hiç çektirmedim’ diye takıldım.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hadi “Evde Kal”ın ve bize anılarınızı anlatın
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sibel Can’dan hemşire üniformalı fotoğraf