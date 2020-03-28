Selma Çilek, bebeğinin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Çilek Mobilya’nın varisi, modacı Selma Çilek, gayrimenkul zengini Satvet Çiftçi’nin oğlu Sinan ile 27 Ağustos 2016’da evlenmişti. 30 Ocak’ta da oğulları Satvet’i kucaklarına almışlardı. Sosyetik güzel, yaklaşık iki aylık olan bebeğinin fotoğrafını dün ilk kez paylaştı.

Selma Çilek Çiftçi hamilelik dönemini de şöyle anlattı:

“Hemen hemen hiç midem bulanmadı. Hormonlardan dolayı duygusal anlamda negatif etkileneceğimi düşünmüştüm ama hep pozitif kalmayı başardım. Aş bile ermedim. Sadece 9’uncu ayım zor geçti, o kadar. Hatta bazen eşim Sinan’a ‘Sana hiç çektirmedim’ diye takıldım.”