Modacı Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'nin keyfine diyecek yok.

Şu sıralar lüks tekneleriyle Marmaris'te tatil yapan ikili, önceki akşam acıkınca karaya çıkmak yerine tekneye sipariş verdi.

Ünlü çift, kendileriyle yanlarındaki 3 misafirleri için Nusret'ten 5 hamburger, 3 patates tava, 2 havuç dilimi ve 2 de biftek söyledi.

Sosyetik tasarımcı ile misafirlerinin ziyafetinin bedeli bin 500 lirayı buldu. Ancak Çilek'in karaya ayak basmadan yaptığı hamburger keyfinin bir de ekstra ücreti vardı.

Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, sadece 300 metre uzaklıktaki mekandan Zodyak botla teknelerine gelen servis için de bin lira ilave ödeme yaptı.

Böylece Çiftçi çiftinin lüks teknedeki VIP hamburger ziyafeti toplam 2 bin 500 lirayı bulmuş oldu....

Kaynak: Takvim