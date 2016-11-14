Selülitle mücadelede kazanan siz olun!
Biz kadınların ezeli kabusu selülitten kurtulmanın çok kolay bir yolu var. İşte o yol...
Vücudumuzda, özellikle bacaklarımızda oluşan selülitlerden sadece kilo vererek kurtulmamız pek mümkün değil. Bunun için en etkili yöntem hiç kuşkusuz vücuttaki toksinlerin dışarı atılması. Çünkü toksinler, dokularda birikmeye devam ederek, hücrelerimizi olumsuz yönde etkiler ve selülit oluşmasına neden olur.
Öncelikle hareketsiz bir hayatınız varsa, vakit geçmeden daha fazla hareket etmekle işe başlamak gerekiyor. Her gün yapılacak tempolu bir yürüyüş, şeker ve tuzun azaltılması ile her gün en az 2 litre su içmek, selülitle mücadelede yapılacak en önemli sağlık önlemlerinin başında geliyor.
Selülitle mücadelede toksinlerden kurtulmak için size önereceğimiz bu çaydan da faydalanabilirsiniz…
İşte bu özel çayın malzemeleri:
2 bardak su
1 çay kaşığı zencefil
Kabuklu yarım limon
1 tatlı kaşığı ısırgan otu
1 tatlı kaşığı böğürtlen
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tutam kiraz sapı
Nasıl hazırlanır?
2 bardak suyu kaynatın içine diğer malzemeleri atın ve 5-6 dakika demlenmesini bekleyin.
Selülitlerinizi dondurun
Selülitten kurtulmanın 6 yolu
Kahve kadınların kabusu selülite ilaç gibi geliyor!
Selülite karşı deniz tuzu kürü
Öncelikle hareketsiz bir hayatınız varsa, vakit geçmeden daha fazla hareket etmekle işe başlamak gerekiyor. Her gün yapılacak tempolu bir yürüyüş, şeker ve tuzun azaltılması ile her gün en az 2 litre su içmek, selülitle mücadelede yapılacak en önemli sağlık önlemlerinin başında geliyor.
Selülitle mücadelede toksinlerden kurtulmak için size önereceğimiz bu çaydan da faydalanabilirsiniz…
İşte bu özel çayın malzemeleri:
2 bardak su
1 çay kaşığı zencefil
Kabuklu yarım limon
1 tatlı kaşığı ısırgan otu
1 tatlı kaşığı böğürtlen
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tutam kiraz sapı
Nasıl hazırlanır?
2 bardak suyu kaynatın içine diğer malzemeleri atın ve 5-6 dakika demlenmesini bekleyin.
Selülitlerinizi dondurun
Selülitten kurtulmanın 6 yolu
Kahve kadınların kabusu selülite ilaç gibi geliyor!
Selülite karşı deniz tuzu kürü