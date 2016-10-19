Selülitlerinizi dondurun



DAHA ETKİLİ SONUÇ İÇİN DUŞTAN SONRA UYGULAYIN



HAFTADA İKİ KEZ UYGULAMANIZ YETERLİ

Bilindiği gibi hemen hemen her kadının ortak derdidir selülit. Beslenme alışkanlığından genetiğe kadar birçok faktörün önemli rol oynadığı selülitlere dondurucu bir çözüm geldi.Buz tedavisi olarak da adlandırılan bu selülit tedavisi hem masrafsız hem de oldukça pratik. Isı değişikliğinden yola çıkılarak geliştirilen buz tedavisi metoduyla uygulanan bölgedeki ısı değişikliği ile selülit görünümünü büyük ölçüde azaltmanız mümkün.Önceden hazırladığınız buz kalıpları duştan sonra selülitli bölgede yavaşça gezdirerek bölge kızarana dek devam edin. Cildinizde kızarma başladığında ise buzu cildinizden çekerek buz tedavisini sonlandırın.Bir sonraki duşunuzdan sonra yine aynı işlemi selülitli bölgeye uygulayınız. Ancak şunu da hatırlatmak fayda var; bu tedavi sıcaklık farkından dolayı damarlarınızı büyük ölçüde genişletir bu sebeple damarlarınızda tahribata yol açmamak için buz tedavisini haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.