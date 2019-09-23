‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ çocukların hayatını değiştirecek

Aldığı bağışlarla eğitime destek veren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.

EĞİTİME KAYNAK OLACAK

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, “Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.” diye konuştu.

HANGİ ESERLER VAR?

Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserler bulunuyor:

- 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği; Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserin senaryosu;

- Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen “Hazal” isimli eser

- “At”, “Su da Yanar”, “Mektup”, “Beni Sev”, “Kalbin Zamanı”, “Görünmeyen”, “Yengeç Oyunu”, “Balalayka” adlı filme çekilmiş 8 eserin senaryo ve hikayeleri;

- 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikâye;

- Yayınlanmış 4 kitabı (“Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları”, “Tanıklıklar” - Adam Yayınevi, “Oğul Oğul” - Mitos Boyut Yayınevi, “Gizli Defterlerim” - Kırmızı Kedi Yayınevi);

- Henüz yayınlanmamış 6 kitabının tüm hakları.

SAİT FAİK ABASIYANIK DA BAĞIŞLADI

1954 yılında vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Ali Özgentürk 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji okudu. Ortaokul yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro çalışmalarına başlayan Ali Özgentürk daha sonra İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Türkiye’nin ilk sokak tiyatrosunu 1968 yılında kuran Özgentürk 1971 yılına kadar tiyatro yöneticisi ve oyuncusu olarak çalıştı.

1974 yılında kameramanlık yaparak sinemaya başladı. Sinemaya belgesel film çalışmalarıyla atıldı. Ali Özgentürk, ilk olarak "Ankara Yürüyüşü"nü çekti. Bu ilk çalışmayı, 1972'de çektiği ve Polonya Krakow Festivali kısa film ödülünü alan "Ferhat" ile 1974'de çektiği ve Moskova Festivali büyük ödülünü alan "Yasak" izledi.

1977’de Atıf Yılmaz’ın çektiği, Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosunu yazdı.

Sinemaya profesyonel olarak 1971'de kamera asistanı olarak başlayan Ali Özgentürk, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1979 yılında yönetmen olarak çektiği ilk uzun metrajlı film "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Daha sonra çektiği " At " ( 1981 ), " Bekçi " ( 1986 ), "Su da Yanar " ( 1987 ), " Çıplak " ( 1992 ), " Mektup " ( 1997 ) adlı filmleriyle de ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı. Özellikle " At ", Tokyo' da aldığı büyük ödüllerle ses getirdi.

YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLER

2011 - Görünmeyen

2011 - Ben Sev

2008 - Yengeç oyunu

2004 - Kalbin Zamanı

2000 - Balalayka

1997 - Sır

1997 - Mektup

1992 - Çıplak

1987 - Su da Yanar

1986 - Bekçi

1981 - At

1979 - Hazal

1975 - Yasak

1974 - Ferhat

SENARYO YAZARLIĞI YAPTIĞI FİLMLER

2004 - Kalbin Zamanı

1997 - Sır

1997 - Mektup

1995 - Yer Çekimli Aşklar

1992 - Çıplak

1979 - Hazal

1977 - Selvi Boylum, Al Yazmalım

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER

Ferhat - 1974 Yasak - 1975 Uzun Yürüyüş - Bir Kuvayı Milliyecinin Hatıraları - Bir İşçinin Öldürülüşü.