‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ çocukların hayatını değiştirecek
Türk sinemasının duayen isimi Ali Özgentürk, 100’e yakın eserinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı. Ali Özgentürk bağışladığı eserler arasında Selvi Boylum Al Yazmalım da bulunuyor.
Aldığı bağışlarla eğitime destek veren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.
EĞİTİME KAYNAK OLACAK
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, “Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı. Böylece; eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.” diye konuştu.
HANGİ ESERLER VAR?
Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserler bulunuyor:
- 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği; Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserin senaryosu;
- Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen “Hazal” isimli eser
- “At”, “Su da Yanar”, “Mektup”, “Beni Sev”, “Kalbin Zamanı”, “Görünmeyen”, “Yengeç Oyunu”, “Balalayka” adlı filme çekilmiş 8 eserin senaryo ve hikayeleri;
- 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikâye;
- Yayınlanmış 4 kitabı (“Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları”, “Tanıklıklar” - Adam Yayınevi, “Oğul Oğul” - Mitos Boyut Yayınevi, “Gizli Defterlerim” - Kırmızı Kedi Yayınevi);
- Henüz yayınlanmamış 6 kitabının tüm hakları.
SAİT FAİK ABASIYANIK DA BAĞIŞLADI
1954 yılında vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.
ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?
Ali Özgentürk 1945 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji okudu. Ortaokul yıllarında Adana Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro çalışmalarına başlayan Ali Özgentürk daha sonra İstanbul'da profesyonel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Türkiye’nin ilk sokak tiyatrosunu 1968 yılında kuran Özgentürk 1971 yılına kadar tiyatro yöneticisi ve oyuncusu olarak çalıştı.
1974 yılında kameramanlık yaparak sinemaya başladı. Sinemaya belgesel film çalışmalarıyla atıldı. Ali Özgentürk, ilk olarak "Ankara Yürüyüşü"nü çekti. Bu ilk çalışmayı, 1972'de çektiği ve Polonya Krakow Festivali kısa film ödülünü alan "Ferhat" ile 1974'de çektiği ve Moskova Festivali büyük ödülünü alan "Yasak" izledi.
1977’de Atıf Yılmaz’ın çektiği, Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanan, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosunu yazdı.
Sinemaya profesyonel olarak 1971'de kamera asistanı olarak başlayan Ali Özgentürk, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1979 yılında yönetmen olarak çektiği ilk uzun metrajlı film "Hazal" ile adını duyurarak birçok ödül kazandı. Daha sonra çektiği " At " ( 1981 ), " Bekçi " ( 1986 ), "Su da Yanar " ( 1987 ), " Çıplak " ( 1992 ), " Mektup " ( 1997 ) adlı filmleriyle de ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı. Özellikle " At ", Tokyo' da aldığı büyük ödüllerle ses getirdi.
YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLER
2011 - Görünmeyen
2011 - Ben Sev
2008 - Yengeç oyunu
2004 - Kalbin Zamanı
2000 - Balalayka
1997 - Sır
1997 - Mektup
1992 - Çıplak
1987 - Su da Yanar
1986 - Bekçi
1981 - At
1979 - Hazal
1975 - Yasak
1974 - Ferhat
SENARYO YAZARLIĞI YAPTIĞI FİLMLER
2004 - Kalbin Zamanı
1997 - Sır
1997 - Mektup
1995 - Yer Çekimli Aşklar
1992 - Çıplak
1979 - Hazal
1977 - Selvi Boylum, Al Yazmalım
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER
Ferhat - 1974 Yasak - 1975 Uzun Yürüyüş - Bir Kuvayı Milliyecinin Hatıraları - Bir İşçinin Öldürülüşü.