Sema Keçik kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Yeni Gelin dizisinin oyuncuları Sema Keçik ile Halil İbrahim Kurum aşk yaşamaya başladı. İki oyuncu arasındaki yaş farkı 25 olunca magazin dünyası bir anda ikiliyi konuşmaya başladı. Sema Keçik hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı.

SEMA KEÇİK KİMDİR?

1965 yılında dünyaya gelen Sema Keçik aslen Ağrı – Diyadinlidir. Oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde alan ve çeşitli oyuncular tarafından ses ve ritim eğitimi alan usta oyuncu ayrıca Hindistan’da Kathali ve Nohiniyattam’da dans eğitimi aldı. Birçok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncunun yıldızı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle parlatı. Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı olan Keçik, iş hayatındaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. 1 kız evladı olan ve eşini 2008 yılında kaybetti.

SEMA KEÇİK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

2015 yılında Aşk Yenide dizisinde

2014 yılında Paşa Gönlüm dizisinde

2011 – 2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde

2009 yılında Bir Bulut Olsam filminde

2006 yılında Sıla dizisined

2004 yılında Yazu Tura filminde