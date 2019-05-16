Üç yıldır aşk yaşadığı Boşnak güzel Moni Petkovic ile önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen basketbolcu Semih Erden, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Sevgilisiyle üç yıllık beraberliğinin güzel gittiğini söyleyen milli basketbolcu "Yakın zamanda evlililik var mı?" sorusuna "Yakın zamanda basketbol kampı var" diyerek evlilik sorusuna bu şekilde cevap verdi. (Milliyet)











