Fanatik'in haberine göre, Galatasaray son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Semih Kaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a imza atarak kampa katılması bekleniyor.

Semih Kaya, Galatasaray'la yaptığı kısa görüşmede 'Burası benim evim ne zaman çağırırsanız gelirim' dedi. Teknik direktör Domenec Torrent de bu transfere sıcak bakıyor.

Anlaşmada bazı başarı kriterleri olduğu ve bunların sağlanması halinde Semih Kaya'nın bir sonraki sene de takımda kalacağı belirtildi.