Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Semih Kaya maç sonu paylaşımıyla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu

17 Şubat 2019, Pazar 23:08
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Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaraylı yıldız Semih Kaya, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.

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