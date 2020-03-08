2017 yılında Galatasaray'dan Sparta Prag'a 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Semih Kaya, ilk dönemlerde takımın değişmez ismiydi.

Spart Prag'da yıllık 1.6 milyon euro kazanan Semih, takımın en çok kazanan isimlerinden biri.

Son olarak Kasım 2019'da forma giyen Semih, yaptığı bireysel hatalarla tepki çekmiş ve kadrodaki yerini kaybetmişti.

29 yaşındaki stoperin Sparta Prag'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek ve oyuncuya yeni sözleşme önerilmesi beklenmiyor.

16 haftadır forma giymeyen Semih Kaya sezon sonu bonservisini eline alacak ve istediği takıma transfer olabilecek.

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