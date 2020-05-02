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Magazin Semih Öztürk: Adada namaz kılan, dua eden vardı

Semih Öztürk: Adada namaz kılan, dua eden vardı

Magazin

Semih Öztürk: Adada namaz kılan, dua eden vardı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, YouTube kanalından yayınladığı videosunda "Survivor'da namaz kılınıyor mu?" sorusuna "Evet namaz kılan ve dua eden arkadaşlarımız vardı" cevabını verdi.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:05 Son Güncelleme:
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Eskiden Survivor'da yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, YouTube kanalından yarışma hakkında merak edilen soruları cevapladı.

'Kavga edeceğine ibadet et'

"Survivor'da ibadet ediliyor mu?" sorusuna cevap veren Semih Öztürk, "Evet, ben şahit oldum; namaz kılan, dua eden arkadaşlarımız vardı. Bol bol vaktin var; adada kavga edeceğine ibadet etmek çok mantıklı. Gidecek arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi. Öztürk, açıklamalarında herhangi bir isim vermekten de kaçındı.

'Sigara içmek yasak'

Adada sigara içip içilmeme konusundan da bahseden Öztürk, "Adada kesinlikle ama kesinlikle sigara içmek yasaktı. Zaten genellikle sporcular katıldığı için onların da hayatlarında sigara olmuyordu" şeklinde konuştu.

'Adaya eşya götüremiyorsun'

Adaya eşya götürme konusundan bahseden Öztürk, "Çanta kafana göre eşya koyamıyorsun. Çantada sadece yağmurluk, matara ve eşofman takımı oluyor" dedi.

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