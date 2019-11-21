Haberin internet sitelerinde yer almasının ardından villaya turlar başlamış. Evi meraktan gezmek isteyenler, ‘Bu sitede başka hangi ünlüler var?’ diye soranlar, havuz başında fotoğraf çektirenler, eşyaları uzun uzun inceleyenler hem ünlü çifti hem de emlakçıları bezdirmiş.

Çift 19 milyon TL istedi

Çift 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazi üzerinde bulunan villa için çift 19 milyon TL istedi.





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