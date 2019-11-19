Semih Şentürk ve eşi Pınar Şentürk villalarını satıyorlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alana habere göre, çift 12 odası 6 banyosu olan 2200 metre kare arazi üzerinde bulunan villa için çift 19 milyon TL istedi.

Ünlü futbolcu ve 2003 yılında evlendiği eşi Pınar Şentürk 10 yıl önce Beykoz’dan satın aldıkları evlerini gözden çıkardı.

'Pazarlık yok'

Villanın satılması için Pınar Şentürk ilan verdi. Evin fotoğraflarını da paylaşan Şentürk ‘pazarlık yok’ notunu da düştü. Çift evlerinin içinde bulunan eşyaları da yeni sahibine bırakacak. 19 milyon TL değer biçtikleri villada havuzdan, kış bahçesine kadar birçok alan mevcut.





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