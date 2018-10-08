Semiha Yıldırım, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Semiha Yıldırım, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği "81 İlde 81 Anaokulu" projesi kapsamında Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi