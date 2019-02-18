Hayatını,beş evladı ve bir torununu Adnan Oktar'dan kurtarmaya adayan Semin Babuna'dan çarpıcı bir iddia geldi. Çocukları ve torunu Oktar ile birlikte tutuklanıp cezaevine konulan Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, Silivri cezaevinde yaptığı ziyaret sonrası Kanal D habere konuştu. Babuna yaptığı açıklamada, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.