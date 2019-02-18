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Semin Babuna, Buket Aydın ile Kanal D Ana Haber'e anlattı

Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, Buket Aydın ile Kanal D habere yaptığı açıklamada çocuklarının Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini aktardı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Semin Babuna, Buket Aydın ile Kanal D Ana Haber'e anlattı

Hayatını,beş evladı ve bir torununu Adnan Oktar'dan kurtarmaya adayan Semin Babuna'dan çarpıcı bir iddia geldi. Çocukları ve torunu Oktar ile birlikte tutuklanıp cezaevine konulan Oktar Babuna'nın annesi Semin Babuna, Silivri cezaevinde yaptığı ziyaret sonrası Kanal D habere konuştu. Babuna yaptığı açıklamada, çocuklarının itirafçı olmamaları için Adnan Oktar tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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