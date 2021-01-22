Semizotunun kalorisi düşüktür. Çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3) içeriği, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürerek kalbi ve damar sistemini korur. Bitkisel ilaç, semizotu kadar etkilidir, kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde ve tip 2 diyabet ve kan basıncını düzenler. Ayrıca semizotu, bağışıklık sisteminin savunmasını güçlendirerek organizmayı erken yaşlanma ve kanserden koruyan önemli bir antioksidan kaynağıdır.

Aynı zamanda, büyük dozlarda müshil olduğunu kanıtlayan bir idrar söktürücüdür. Vücuttaki atıkları ortadan kaldırır. Yaprakların ayrıca kanın pıhtılaşabilirliğini arttırdığı da bilinmektedir. Birkaç semizotu yaprağını çiğnemek, diş etlerinden, ağızdan kanamayı durdurabilir. Yapraklar ayrıca kadınlarda, metroraji (menstrüasyon dışında uterus kanaması) durumunda da faydalıdır. Semizotu tohumları haşarat çıkarıyor. Kaynatma olarak kullanıldığında bağırsak parazitlerini ortadan kaldırırlar.

Dizanteri için etkili bir çaredir. Semizotunun yaprakları ve sapları hipnotik özellikler gösterebilir. Semizotu hipertansiyon, anemi, astım ve şeker hastalığı için tavsiye edilir.

İnfüzyonda semizotu yaprakları mide ekşimesini ve mide kramplarını arındırır ve rahatlatır. Ayrıca hipertansiyon vakalarında veya uykusuzluk ve sinirlilik durumlarında gevşetici olarak endikedir.

Konjunktivit için semizotu yaprağı suyu, gözleri ve göz kapağı iltihabını temizlemek için bir damla dökün. Aşırı tüketimde bağırsakların hareketlenmesini sağlar. Ciddi bir rahatsızlık vermez.

Bir kaşık zeytinyağı ile karıştırılan semizotu lapası morluklar, ağrılar ve kas krampları için oldukça etkilidir. Midede ezilmiş yaprakların lapası şişkinliği azaltır. Semizotu, genellikle vahşi doğada yetişen istilacı bir bitkidir. 10 ile 15 cm arasında uzanabilir. Kalın, koyu yeşil yaprakları meyve suyu üretir. Hafif limonlu tadı çok takdir edilmektedir. Ekim ayının ortasından Temmuz ayının sonuna kadar güneşli bir yerde yapılır.

Semizotu çok büyük miktarlarda kullanıldığında yumuşatıcı (gevşetici) ve müshil olabilir. Aynı zamanda temizleyici ve idrar söktürücüdür. Semizotu müsilaj, provitamin A, vitamin B, C, demir ve magnezyum yönünden zengindir, antioksidan özelliği vardır. Semizotu, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine katkı sağlar. Salatalara eklenen yapraklar doğal ve ekonomik bir besin takviyesidir.

Doğrudan cilde uygulanan suyu nemlendirici, yumuşatıcı, iyileştirici, antiinflamatuar, sterilize edici, antibakteriyeldir. Cilt tahrişlerini yatıştırır ve küçük yaraların iyileşmesini destekler. Birkaç yaprak çiğnemek diş etlerinin iltihaplanmasını ve hatta boğaz ağrısını yatıştırır. Bitki çayında genç kurutulmuş yapraklar idrar söktürücüdür

Semizotu nasıl tüketilir?

Semizotunun faydalarından yararlanmak için bitkinin tamamını (kirlenmemiş yerlerde) toplayın, birkaç su ile yıkayın ve bir salataya koyun. Ayrıca semizotunu biraz yağda kızartabilir veya çiğ doğrayıp tostun üzerine sürdüğünüz süzme peynirle karıştırabilirsiniz.

Çiğ, kalın saplar ve yapraklar tüm salatalar gibi salata sosunda veya limon sıkılarak hazırlanır. Pişmiş, ıspanak gibi kullanabilirsiniz. Çam fıstıklarını bir tavada kurutun. Portakal ve limonu soyun ve dörde bölün. Biten suyu toplayın ve bir kenara koyun. Tarhun yapraklarını çıkarın. Tüm salata malzemelerini bir kapta birleştirin ve narenciye suyunu ekleyin. Biraz salata sosu ile meyve dilimlerini çalkalayın. Rezene ve soğanı dilimler halinde dilimleyin, salata suyunda, diğer malzemeler, tuz ve karabiber ile iyice karıştırın. Salatayı tabaklara yerleştirin. Narenciye dilimlerini üstüne yayın, üzerine çam fıstığı serpin ve hemen servis yapın. Bu tarifi su teresi eklemeden de yapabilirsiniz.

Yumurtaları 10 dakika pişirin. Soğumalarını bekleyin, kabuklarını alın ve dilimler halinde kesin.

Elmaları yıkayın ve küçük küpler halinde kesin. Yağı, sirkeyi, tuzu ve biberi karıştırarak bir sirke hazırlayın. Özenle yıkanan semizotunu elma, yumurta ve sosla birlikte atın. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz.





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