1954 yılında doğan Congo dünyanın en ünlü maymunlarından biriydi. Ünlü İngiliz bilim insanı, antropolog Desmond Morris tarafından sahiplenilen Congo henüz iki yaşındayken eline aldığı kalemle resimler yapmaya başlamıştı.

Congo ve Desmond Morris bir arada

Şu anda 91 yaşında olan Desmond Morris'le birlikte İngiliz televizyon kanalı ITV'de bir programı olan Congo sadece ülke değil dünya çapında ünlenmişti. 2 yaşından 4 yaşına kadar 400'e yakın resim yapan Congo 10 yaşında tüberküloz hastalığına yakalıp hayatını kaybetti.

Şempanze Congo'nun yaptığı resimler önceki yıllarda ünlü ressam Pablo Picasso ve Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Philip tarafından satın alınmıştı.

Yapılacak yeni açık artırmada Congo'nun 55 resmi satışa çıkarılacak. Satıştan 200 bin pound gelir elde edilmesi bekleniyor...

Congo'nun resimleri soyut ve dışavurumcu olarak adlandırılıyor...