Şempanzeler bas sesli ağaçları seçiyor

Şempanzelerin ağaçlara taş fırlatması, bir gelenek, günlük bir rutin ya da oyun olarak görülüyordu. 2016 yılında bir araştırma ekibi, Batı Afrika'daki dört şempanze topluluğunda bu şaşırtıcı davranışı keşfettiğini açıkladı. Scientific Reports'da yayınlanan araştırma, taş atma konusunda farklı varsayımlar ortaya koydu, biri dikkat çekici bir şekilde dikkat çekti; bunun 'ritüelleştirilmiş davranış olabileceği' düşüncesi. Ancak, Almanya'daki, Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Ammie Kalan liderliğindeki bir bilim adamı ekibi, şempanzelerin taş atacağı ağacı seçerken akustik özelliklerini dikkate alıp almadığını belirleyen deneyler yaptı. Ekip, davranışın herhangi bir ritüel pratikten ziyade iletişim ile ilgili olduğuna inandı.









Ammie Kalan Newsweek'e yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar, şempanzelerin yıllarca çalışıldığı çok sayıda uzun vadeli araştırma alanı dahil olmak üzere, bu davranış başka hiçbir yerde gözlenmedi. Davranış hemen dikkatimizi çekti; çünkü taşların tabanda ya da oyuk oluklarda biriktiği ağaçlar, şempanzelerin ağaçlara kaya atmak için tekrar tekrar ziyaret ettiği ve bu şempanze bölgelerinde göze çarpan görsel bir sinyalin gerisinde kaldığı yerler oldu. Ayrıca, taş alet kullanımı genellikle primatlarda nadirdir. Yiyecek aramaktaki araç kullanımı, alan sadakati ve bu davranışın potansiyel iletişimsel ve sosyal yönleri dikkatimi çekti" dedi.

Biology Letters dergisinde yayımlanan araştırma, farklı ağaç türleirne kaya fırlatarak üretilen sesleri karşılaştırarak şempanzenin davranışı incelendi. Daha sonra elde ettikleri kayıtları şempanzelerin taş attığı ağaçlarla karşılaştırdılar.

Ağacı akustik özelliğine göre seçiyorlar

Bulgular, şempanzelerin, taşlar onlara çarptığında yaptıkları sese göre ağaçları seçtiğini gösterdi. Üretilen sesler, daha düşük frekanslarda yoğunlaşan enerjilere sahipti, yani ses, ortamda daha uzun süre duracaktı. Ekip ayrıca çevreleyen ağaçların kabukları ve büyüklükleri açısından benzer olduğunu, ancak aynı sesi üretmediğini buldu.

Bu ağaçlar taş atma hedefleri olarak seçilmedi ve şempanzelerin akustik özelliklerine göre ağaç seçtiklerini gösteren daha fazla kanıt sundu.

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