Semptom ne demek? Semptom ne anlama gelir?

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Semptom ne demek?

Belirti veya semptom; hasta tarafından fark edilen bir durumdur. Semptomlar, hastanın anlattığı şikayetlerdir. Semptomlar ve bulgular genelde karakteristik değillerdir ancak bunların çeşitli kombinasyonları belirli tanıları düşündürür, Tanı aralığını daraltmakta yardımcı olur.

Yapısal ya da genel belirtiler hastalığın sistemik etkileri ile ilişkilidir (örneğin: ateş, keyifsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı). Bu belirtiler tüm vücutta, belirli bir organda veya bölgede ortaya çıkabilir.



