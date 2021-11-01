Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer kaç yaşında ve neden öldü? İşte oynadığı diziler
Sanatçı Haluk Levent Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun.’ İfadelerini kullandı. Acı haberin ardından Semra Dinçer'in neden öldüğü ve hayatına ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı...
01 Kasım 2021, Pazartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Semra Dinçer’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Televizyonda birçok dizide yer alan usta oyuncunun 2 yıldır hastanede tedavi gördüğü ve birçok operasyon geçirdiği biliniyordu. İşte, Semra Dinçer’in hastalığı, hayatı ve oynadığı dizilere ilişkin bilgiler…
SEMRA DİNÇER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
56 yaşında hayata veda eden Semra Dinçer, Akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Dinçer’in vefat haberini duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun.”
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Akciğer kanseriydi.<br>2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.<br>İsmini vermedik.<br>Sadece S.D olarak yazmıştık.<br>Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.<br>Ama olmadı :(<br>Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.<br>Sevenlerinin başı sağolsun. <a href="https://t.co/r6Gz5NwpXN">pic.twitter.com/r6Gz5NwpXN</a></p>— Haluk Levent (@haluklevent) <a href="https://twitter.com/haluklevent/status/1455136136259637252?ref_src=twsrc%5Etfw">November 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
1965 yılında Ankara'da doğan Semra Dinçer, oyunculuk eğitimi almayan ve “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişen bir oyuncuydu.
SEMRA DİNÇER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- 20217-2019: İstanbullu Gelin- Reyhan
- 2014: Emanet- Hatun
- 2013: Görüş Günü Kadınları
- 2011-2013: Kuzey Güney- Handan Tekinoğlu
- 2009: Suların Sırrı
- 2009: Maskeli Balo
- 2008: Gazi
- 2008: Kardelen-Şermin
- 2008: Derman-Adalet Hemşire
- 2008: Gonca Karanfil
- 2007: Leylan- Sebahat
- 2006: Kaybolan Yıllar- Rosa
- 2006: Yağmurdan Sonra: Defne
- 2006: Geniş Zamanlar- Sıdıka
- 2005: Yolun Sonu
- 2004: Mihrali
- 2004: Perçem
- 2004: Fırtınalı Hayatlar
- 2002: Berivan
- 2002: Kırık Ayna- Firdes
- 2002: Kumsaldaki İzler
- 2001: Benim İçin Ağlama
- 2001: Kimyacı
- 2000: Zehirli Çiçek
- 2000: Örümcek- Merve
- 2000: Profesyoneller
- 2000: İçimizden Biri
- 1999: Kıvılcım
- 1999-2002: Yılan Hikayesi
- 1994: Suçlu Kim?
- 1993: Barışta Savaşanlar
- 1984: Köşe Dönücü