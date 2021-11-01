Semra Dinçer’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Televizyonda birçok dizide yer alan usta oyuncunun 2 yıldır hastanede tedavi gördüğü ve birçok operasyon geçirdiği biliniyordu. İşte, Semra Dinçer’in hastalığı, hayatı ve oynadığı dizilere ilişkin bilgiler…

SEMRA DİNÇER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

56 yaşında hayata veda eden Semra Dinçer, Akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Dinçer’in vefat haberini duyuran Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı :( Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun.”









SEMRA DİNÇER KİMDİR?

1965 yılında Ankara'da doğan Semra Dinçer, oyunculuk eğitimi almayan ve “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişen bir oyuncuydu.

SEMRA DİNÇER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?