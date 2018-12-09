Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat bu sefer farklı bir yol izleyip Nefes'in zayıf noktasını bulup oraya oynuyor. Vedat'ın sözlerinin ardından çelişkiye düşen Nefes, Tahir'e de resti çekiyor. Fakat Tahir yine Nefes'in kapısına dayanıp onu bırakmayacağını söylüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak?

Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek?

Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?