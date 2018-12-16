Çarşamba günleri ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yani bölümünde Nefes, Asiye, Nazar, Mercan ve diğer Vedat'a düşman olan kadınlar bir araya gelerek Vedat'ı kaçırıyor. Vedat başına bir iş gelmeyecek diye düşünse de Mercan tek başına hamle yapıp Vedat'ın işini bitirmek için harekete geçiyor. Vedat yalvarıp Mercan'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Fragmanın son sahnesinde tüm kadınlar karla kaplı yeri eşmeye çalışırken polis baskın yapıyor. Şimdi herkes neler yaşandığını merak ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler.

Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.