Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Mercan, Berrak, Nazar, Asiye ve Nefes; Vedat'ı köşeye sıkıştırıp rehin almıştı. Fakat yeni bölümde beklenmedik sürprizler sonucu Vedat kurtulmayı başarırken Berrak ölümle pençeleşiyor. İşin sonunda Nefes'in başı yanıyor ve bileklerine kelepçe vuruluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadınlar Vedat'ı kaçırırlar. Zafer naraları atarken karşılarına polis çıkması her şeyi değiştirir. Kadınlar bu işten nasıl sıyrılacaklar?

Nefes Lezzetler'in kurulduğunu öğrenen Saniye, oğullarının karşısına dikilir. Analarıyla yüzleşen Tahir, Murat ve Fatih için Kaleli Konağı'nın kapıları kapanır.

Vedat'ı öldürmeye karar veren Mercan herkesten gizli harekete geçer. Boynundaki ilmekle Vedat, şimdi Mercan'ın konumuna düşer.