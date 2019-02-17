Çarşamba günleri seyirciyle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in 41. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Tahir günlerdir izini sürdüğü eşi ve çocuğunu buluyor. Yiğit aşırı sevinç yaşarken Nefes ise üzgün bir vaziyette...

Tahir, Nefes'e "En fazla iki gün saklanacağız burada" derken Nefes'in "Artık çok geç!" demesi büyük bir şok yaratıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜM İLK FRAGMANI

Tahir sonunda Nefes ve Yiğit'i buluyor. Fakat bunu duyan Nefes yine oğluyla birlikte izini kaybettirmeyi kafasına koyuyor.

Tahir, polislerden kaçtığı için herhangi bir hamlede bulunamıyor. Öte yandan Vedat yeni planlar peşinde... Bunun içinse abisini kullanmayı düşünüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir.

Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir.

Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.