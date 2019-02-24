Sen Anlat Karadeniz'in 42. bölümü 28 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Vedat emniyet güçlerinden kaçarken Vedat ise Nefes'in karşısında dikiliyor. Nefes ise şoka uğruyor.

Murat Nazar'ı kaçırıyor kaçırmasına ama Nazar'ın babası ikiliyi öldürmek için Kalelilerin evini basıyor. Nazar kendisini siper ediyor. Öte yandan Tahir Vedat'ın babasından şok bir gerçek öğreniyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.