Sen Anlat Karadeniz'in 42. bölümü 27 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Polisler Tahir'in saklandığı evi buluyorlar. Tahir onlardan önce davranarak evden kaçıyor. Kovalamaca heyecan yaratırken Tahir daha fazla kaçamıyor. Tahir'in devresi tarafından vurulması an meselesi...

Yiğit babasının kaçtığını duyunca ağlayarak ona koşuyor fakat karşısında Vedat'ı buluyor. Nefes ise bu anlarda baygınlık geçiriyor. Şimdi Tahir'in vurulup vurulmayacağı ve Vedat'ın neler yapacağı merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.