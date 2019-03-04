Çarşamba günleri diziseverlerle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nefes ile Tahir yeniden bir araya geliyor ve mutlu bir aile görüntüsü ortaya çıkıyor. Fakat, Mustafa Kaleli'nin eline geçen bir mektup her şeyi altüst ediyor. Bu mektupta Fikret'in Tahir'in babası olduğu belirtiliyor.

Bu durumda Tahir ile Vedat'ın üvey kardeş olduğu ortaya çıkıyor. Fakat Tahir'in bu korkunç gerçeği öğrendiğindeki tepkisi merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.