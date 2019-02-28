Sen Anlat Karadeniz 43. yeni bölüm fragmanı...

Çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Vedat Nefes'in kapısına dayanıp onu ölümle tehdit ederek bayıltıyor. Bunlar yaşanırken Tahir yine herkesten kaçıyor ve polislerle kovalamacaya giriyor.

Öte yandan kalp krizi geçiren Saniye Hanım, yaşam mücadelesi veriyor. Nefes ise Vedat'ın kötülüklerine son vermek için öldürmeyi planlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşer. Oğlu için harekete geçtiği anda ayağı sakatlanan Nefes'in artık Vedat'a karşı koyması imkansızdır.

Nazar ve Murat'ın elleri Saniye ve Cemil karşısında kenetlenir. Sevdalarına söz geçiremeyen çift birbirine siper olurken, Cemil'in artık Nazar diye bir kızı yoktur.

Tahir, Vedat'ın babasının Fikret olduğunu öğrenir; ancak şimdi kafasında Saniye'ye dair daha büyük bir soru işareti belirmiştir.