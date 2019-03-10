Perşembe günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in 44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Tahir, Saniye Hanım'ın oğlu olmadığını öğrenince hayatını şokunu yaşamıştı.

Yeni fragmanda Tahir, Seniye Hanım'a "Sen benim anamı öldürdün" diyerek yürek sızlatan bir cümle kuruyor. Öte yandan Fikret ise Vedat'ı toprağa vermenin dayanılmaz acısını yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırır. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaşacaktır. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşer. Saniye şimdi evlatlarına hesap vermek zorundadır.

Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başarır. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürecektir.