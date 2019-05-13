Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 15 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 52'nci bölümü ekrana gelmeyecek

13 Mayıs 2019, Pazartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin 52'nci yeni bölümü maç yayını nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

ATV'de 15 Mayıs Çarşamba akşamı canlı yayınlanacak olan Akhisar-Galatasaray Ziraat Kupası final maçı ekrana gelecek.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN 52. BÖLÜM FRAGMANI:

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