Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa ve Tahir, Vedat'ı buluyor. Her ikisi de fena halde öfkeli... Tahir abisini geri çekerek Vedat'la kozlarını paylaşıyor. Fragmandaki detayda Tahir'in eline kelepçe vurulduğu görülüyor. Bu da akıllara 'Vedat öldü mü?' sorusunu getiriyor. Öte yandan bu gelişmelerin sorumlusu olarak yine Nefes hedef gösteriliyor. Saniye Hanım, gelinine beddua edip evden kovuyor. Nefes de çocuğunu da alıp gözyaşları içerisinde yola koyuluyor.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİCİ AYAKLANDIRDI

Dizinin son bölümünde işkence yapıldığı sahneler gösterilmedi ancak ilerleyen dakikalarda ekrana getirilen birkaç kısa görüntü ise adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dün akşam yayınlanan bölümde Vedat'ın eline kemer alıp merdivenlerden çıkarak Nazar'ı kapattığı odaya giderken görüldü. Odaya girdiğinde Nazar yere oturmuş korku ve endişeyle ağlıyordu. Daha sonra Vedat'ın odadan çıktığını ve salonun ortasında duran DVD'nin yanında elleri kanlı bir şekilde Vedat ekrana geldi. İşkence sahnelerinin açık şekilde verilmediği dizinin ilerleyen sahnelerinde ise Vedat'ın evin üst katından işkence yapıp bıraktığı Nazar'ın hali bir kaç kare olarak hızlı bir şekilde geçti.

ELLERİ TAVANA ZİNCİRLENDİ

Nazar, yatağın üzerine yüz üstü yatırılmış, vücudu yaralar içinde, gözleri ifadesiz, sırtı kan içinde ve elleri arkadan tavandaki zincire bağlı vaziyette ekrana yansıdı. Nazar'ın bu hali sosyal medya kullanıcılarını ayaklandırdı. Sosyal medyada izleyiciler, bu sahnelerde çok kötü olduklarını anlatırken, bir taraftan da sert eleştiriler yaptı..

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor?

Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı.