Sen bırak yapay zeka yapsın
ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’e yapay zeka teknolojisi damga vurdu. Günlük hayatı kolaylaştıracak yeni teknolojik tasarımlar büyük ilgi uyandırdı...
08 Ocak 2022, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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ROBOT MASÖR
Massage Robotics şirketinin ürettiği akıllı koltukta masajı robot yapıyor. İki kolu olan robot, altı eksende hareket edebiliyor, kulunçları bile açabiliyor. Kullanıcı istediği masaj türünü seçebiliyor. 310 bin dolar.
NEFESTEN TEST
ABD merkezli Opteev şirketi, nefesen COVID-19’u ölçen test geliştirdi. Cihaz, grip ve diğer virüsleri teşhis edebiliyor.
METAVERSE TULUMU
Panasonic’e bağlı Shiftall şirketi, metaverse yani dijital gerçeklik dünyasında giyilecek tulumu tanıttı. Her yerinde sensörler olan akıllı tulumun klima özelliği de var. Dijital dünyada bulunulan konumun iklimini hissetmek mümkün oluyor.
AKILLI SANDALYE
ABD’li WHill şirketi, ultra katlanabilir tekerlekli sandalye tasarladı. Elektrikli sandalye, kullanıcının hareket alanını zenginleştiriyor. Hafif ve katlanabilirliği sayesinde araçlara, uçaklara konulması kolaylaşıyor.
TARAYARAK SAÇ BOYAMA
Fransız kozmetik devi L’Oreal, kişiye en uygun saç rengini hazırlayan ve evde boyamayı kolaylaştıran cihaz geliştirdi. Colorsonic isimli cihaz, yapay zekaya sahip. İstenilen saç renginin akıllı cihazdan seçilmesi yeterli. Cihaz rengi hazırlıyor. Daha sonra saçı tarar gibi uygulamak yetiyor.