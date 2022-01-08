Sen bırak yapay zeka yapsın

ROBOT MASÖR

Massage Robotics şirketinin ürettiği akıllı koltukta masajı robot yapıyor. İki kolu olan robot, altı eksende hareket edebiliyor, kulunçları bile açabiliyor. Kullanıcı istediği masaj türünü seçebiliyor. 310 bin dolar.

NEFESTEN TEST

ABD merkezli Opteev şirketi, nefesen COVID-19’u ölçen test geliştirdi. Cihaz, grip ve diğer virüsleri teşhis edebiliyor.

METAVERSE TULUMU

Panasonic’e bağlı Shiftall şirketi, metaverse yani dijital gerçeklik dünyasında giyilecek tulumu tanıttı. Her yerinde sensörler olan akıllı tulumun klima özelliği de var. Dijital dünyada bulunulan konumun iklimini hissetmek mümkün oluyor.

AKILLI SANDALYE

ABD’li WHill şirketi, ultra katlanabilir tekerlekli sandalye tasarladı. Elektrikli sandalye, kullanıcının hareket alanını zenginleştiriyor. Hafif ve katlanabilirliği sayesinde araçlara, uçaklara konulması kolaylaşıyor.

TARAYARAK SAÇ BOYAMA

Fransız kozmetik devi L’Oreal, kişiye en uygun saç rengini hazırlayan ve evde boyamayı kolaylaştıran cihaz geliştirdi. Colorsonic isimli cihaz, yapay zekaya sahip. İstenilen saç renginin akıllı cihazdan seçilmesi yeterli. Cihaz rengi hazırlıyor. Daha sonra saçı tarar gibi uygulamak yetiyor.