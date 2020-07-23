Sen Çal Kapımı 3. Bölüm fragmanında sahte hikaye gerçeğe mi dönüyor?

Yaptıkları sözleşme dolayısıyla nişan oyununu bozamayan Eda Yıldız, Serkan Bolat ile karşı karşıya geldi ve rest çekmeye hazırlandı. Peki, Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanında Eda nişanı terk edecek mi ya da her şey bambaşka bir boyuta mı taşınacak? İşte, Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler...

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda’nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan’ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir sinsilik peşinde… Herkes Eda’nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat’lığından taviz verip Eda’nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda’nın kalbini mi kıracak?

Hande Erçel

Kerem Bürsin

Neslihan Yeldan

Bige Önal

Evrim Doğan

İsmail Ege Şaşmaz

Anıl İlter

Melisa Döngel

Çağrı Çıtanak

Elçin Afacan

Sitare Akbaş

Başak Gümülcinelioğlu

Alican Aytekin

Sarp Bozkurt

Dorukhan Kenger

Ahmet Mark Somers

İlkyaz Arslan

Sen Çal Kapımı beğenildi mi?

Sosyal medyada Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Fragmanına denk geldim. İyi bir enerji yakalayamamışlar, bana biraz zorlama geldi ikisi de. Afili Aşk - Gönülçelen karışımı bir şey yapmaya çalışmışlar, malum baya tutmuştu. Fakat bunlarda esas kız esas oğlan enerjisi başarılıydı. Gönülçelen bana bile kendini izletmişti. Sıkıntı kesinlikle Kerem bence. Tamam yakışıklı falan ama eğreti duruyor. Hande'nin de oyunculuğu iyi değil ama milletin de derdi bu değil. Esas oğlan yerine başka biri olmalıymış. Başrole Serkan Bolat diye isim verirseniz dizinin de tutmasını beklemezsiniz, çok aradımız mı cidden?

Hande Erçel'e verilen Eda Yıldız adı dikkatimi çekti. Tamamen algı operasyonu. Bu ad direkt insana Yasak Elma'yı zirveye taşıyan Eda Ece, nam-ı diğer Yıldız karakterini çağrıştıracak bilinçaltında ve böylece Handeciğe olan sempatinin istemsiz olarak artmasına sebep olacak.

Eda ne güzel bayıldı, Serkan da ne güzel tuttu. Bir çiftin her hareketine mi düşülür? Evet düşüyorum fena.

Çok güzel bölümdü. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok iyi bir ikilisiniz. Özellikle Kerem Bursin sondakı gülüşün çok tatlıydı. Sizi çok seviyorum.



