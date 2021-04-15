Sen Çal Kapımı dizisinde koronavirüs paniği!

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in paylaştığı FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Erdem Şangay karakterini canlandıran Sarp Bozkurt’un korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Sarp Bozkurt, “Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama ortaya çıktı tabii... Bu hastalığı çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var. Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi. Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum. Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşimin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz" ifadelerini kullandı.