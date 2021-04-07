Magazin Sen Çal Kapımı ile ilgili flaş karar

Sen Çal Kapımı ile ilgili flaş karar

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Sen Çal Kapımı ile ilgili flaş karar

Fox TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapılacağı açıklanmıştı. Son alınan kararla birlikte yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacağı, haftaya ekranlarda olacağı açıklandı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 22:10 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta sezon finali ile ekrana gelecekti. Sette yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle sete verilen zorunlu ara, final bölümünü bir hafta sonraya erteledi. 

Konu ile ilgili açıklama Fox Tv'den geldi. 

Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzla Haziran’da bir aradayız” denildi. 


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