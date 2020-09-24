Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından ekranlara geldi. Bu hafta Eda'nın İtalya'ya gitmeye karar verdiği Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümüne, Serkan'ın Eda'ya yaptığı aşk itirafı damgasını vurdu. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisinin 23 Eylül tarihli yayınlanan 11. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölümde yaşananlar.

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı





Sen Çal Kapımı son bölümde yaşananlar!

Selin, Serkan’a “Seninle olabilmem için en ufak bir umut varsa Ferit’i terk ederim” der ve Eda duyar. Eda, Serkan’ın evet diyeceğine emindir. Serkan ise Eda’nın onu istemediğinden. Eda, Serkan’dan bir an önce uzaklaşmaya, hayatını yeniden kurmaya karar verir. Burs başvurularına yeniden başlar.

Bu arada Ayfer, Serkan ve Eda arasındaki sözleşmeli nişanlılığı öğrenir. Eda’nın Serkan’a aşık olduğunun da farkındadır. Çiçekçide durumlar iyi gitmemektedir, Ayfer borçlarını ödeyememektedir. Eda’nın Serkan’dan uzaklaşması için son çare annesini arar. Bir süre sonra Eda’ya İtalya bursu aldığına dair bir telefon gelir. Eda, Serkan’a haber vermeden yola çıkar. Serkan ise mantığıyla kalbi arasında kalmıştır.