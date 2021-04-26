Oyuncu, geçtiğimiz ay babası Erhan Önal’ın vefatı ile sarsılmıştı. Sen Çal Kapımı dizisindeki işine devam eden oyuncu, yeni dizi anlaşmasını da yaptı… Blu TV’de 22 Nisan Perşembe günü başlayan Yeşilçam isimli dizinin ikinci sezonunda Bige Önal da yerini alacak.

Kostümünden aksesuarlarına, hikayesinden oyuncu kadrosuna kadar çok özel bir proje olan Yeşilçam dizisinin ilk sezon bölümlerinden ilk ikisi paylaşıldı. Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci üçlüsünün heyecan dalgasını yükselttiği dizinin ikinci sezonu için de hazırlıklar devam ediyor.

İşte bu hazırlıklar çerçevesinde Yeşilçam’ın ikinci sezonunda yer alacak isimlerle de anlaşmalar bir bir yapılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberine göre Bige Önal ile anlaşma da sağlandı.

Büyük ilgi gören Yeşilçam dizisinde Muhammet Uzuner’in de ikinci sezonda yerini alacağı ortaya çıktı.

Yeşilçam ikinci sezonu için okuma provalarına da başlandı.



