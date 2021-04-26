Magazin Sen Çal Kapımı’nın Selin’i Bige Önal’dan bomba Yeşilçam dizi anlaşması!

Sen Çal Kapımı’nın Selin’i Bige Önal’dan bomba Yeşilçam dizi anlaşması!

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Sen Çal Kapımı’nın Selin’i Bige Önal’dan bomba Yeşilçam dizi anlaşması!

Fox Tv ekranında izleyicilerle buluşan Sen Çal Kapımı dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ara verdi. Dizi Haziran ayında yeniden ekranda olacak. Selin karakteri ile Sen Çal Kapımı dizisinde başarılı performans sergileyen Bige Önal kendisine yeni bir rota seçti…

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Oyuncu, geçtiğimiz ay babası Erhan Önal’ın vefatı ile sarsılmıştı. Sen Çal Kapımı dizisindeki işine devam eden oyuncu, yeni dizi anlaşmasını da yaptı… Blu TV’de 22 Nisan Perşembe günü başlayan Yeşilçam isimli dizinin ikinci sezonunda Bige Önal da yerini alacak.

Kostümünden aksesuarlarına, hikayesinden oyuncu kadrosuna kadar çok özel bir proje olan Yeşilçam dizisinin ilk sezon bölümlerinden ilk ikisi paylaşıldı. Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci üçlüsünün heyecan dalgasını yükselttiği dizinin ikinci sezonu için de hazırlıklar devam ediyor.

İşte bu hazırlıklar çerçevesinde Yeşilçam’ın ikinci sezonunda yer alacak isimlerle de anlaşmalar bir bir yapılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberine göre Bige Önal ile anlaşma da sağlandı.

Büyük ilgi gören Yeşilçam dizisinde Muhammet Uzuner’in de ikinci sezonda yerini alacağı ortaya çıktı.

Yeşilçam ikinci sezonu için okuma provalarına da başlandı.

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