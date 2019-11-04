Sen de bir fidan dik, geleceğe nefes ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırması konusunda vatandaşların taleplerine karşılık vermek için bir kampanya başlattı.

'Geleceğe Nefes’ adlı kampanya kapsamında 11 Kasım saat 11.11’de 81 ilde 2 bin 23 noktada aynı anda 11 milyon adet fidan dikilecek. Kampanyaya gelecegenefes.com internet adresinden bağış yapılabiliyor. Bugüne kadar yapılan bağışlarla hedefin yüzde 94’üne ulaşıldı. 58 ilde hedeflenen fidan miktarına ulaşıldı. Kalan 23 ilde fidan sahiplenme başvuruları devam ediyor. Dün itibariyle bağışlanan fidan sayısı 10 milyon 54 bin 625 oldu. Kampanya başarılı olursa ‘aynı anda en çok fidan dikimi’ rekoru da kırılacak. Böylece kampanya Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.





İstanbul'un en yaşlı ağacı

Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün ortalama ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yöre kültür ve tarihinde özel yeri bulunan ağaçlara ‘anıt ağaç’ adı veriliyor. Türkiye genelinde toplam 9 bin 369 anıt ağaç var. İstanbul’da ise anıt ağaç sayısı 69. Şehrin en yaşlı sakinleri, ormanlık alanlarında ve özellikle Anadolu yakasının kuzey kısımlarında görülen heybetli anıt ağaçlar. Bunların en yaşlısı ise Sarıyer Bahçeköy’deki 800 yıllık doğu çınarı. Ağacın gövdesi 4 metre çapında.





Türkiye’deki en yaşlı anıt ağaç ise Zonguldak’ta. Alaplı’ya bağlı Gümeli’deki ‘porsuk’ ağacı 4 bin 115 yaşında. Bronz çağında filizlenen ağaç halen sağlıklı durumda. ‘Gümeli porsuğu’ olarak anılan ağaç aynı zamanda dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri.

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