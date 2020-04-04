Sen evde kal maaşın kapıya gelsin

Corona virüsün özellikle yaşlı vatandaşlarda daha etkili olduğunun anlaşılması üzerine devlet birçok önlem aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde yaşlı ve emeklilere yönelik birçok tedbir ve destekler açıklamıştı. Bunlar arasında kamu bankalarının emeklilere maaş ödemelerini evlerinde yapmaları ve promosyon ödemelerinin şubeye gitmeden, doğrudan hesaplarına yatırılması gibi önlemler vardı. Peki evde maaş ödemesi nasıl alınır? Başvuru yapmak gerekir mi? İşte detayları...

İnternetten dilekçe

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 65 yaş üstü yaşlı ve emeklilere, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılabileceğini açıkladı. Bunun için SGK’ya ‘konutta maaş almak istiyorum’ şeklinde bir dilekçe vermek yeterli. Ancak dilekçe için SGK’ya gitmeye gerek yok. e-Devlet’te bulunan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları’ başlığı altında, ‘Emekli Banka’ değişikliği sekmesinden ‘PTT Konutta Teslim’ seçeneğini tıklayarak evden emekli maaşınızı alabilirsiniz. Aynı işlem PTT’den maaş alan emekliler için de geçerli.

İkramiye de eve teslim

Alınan tedbirler kapsamında 12.5 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri öne çekilmişti. Buna göre; vatandaşların emekli ikramiyeleri de evde teslim edilebilecek. 7-11 Nisan arasında 5 günde tamamı ödenecek. SSK’lı emekliler 7-10 Nisan arasında, Bağkur ile Emekli Sandığı (memur) emeklileri de 11 Nisan’da ikramiye alacak. Bu kapsamda PTT, 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyelerini evlerinde teslim edecek.

155 ya da 156'yı arayın

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları PTT ile yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlara evden maaş verebilecek. Bunun için 155 (polis) ya da 156’yı (jandarma) arayarak ‘maaşımı evden almak istiyorum’ demeniz yeterli. Çağrı merkezi elemanları sizi yönlendirerek işlemlerinizi tamamlıyor. Daha sonra valilik/ kaymakamlık yetkilisi bankaya giderek sizin hesabınızdan para çekiyor. Sonra evinize gelerek kimlik tespiti yapıyor. Parayı size teslim ettikten sonra ödemenin yapıldığına dair tutanak imzalatıyor. Görevli bu tutanağı bankaya götürerek süreci tamamlıyor. Emeklinin adresinde bulunamaması halinde maaş yetkili kamu görevlisi tarafından bankaya iade ediliyor.

Vefa destek grubu

Bunlar dışında özel bankaların da eve teslim hizmeti bulunuyor. Özel bankalar valilik ve kaymakamlıklar koordinatörlüğünde oluşturulan ‘Vefa Destek Grubu’ aracılığıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara eve teslim hizmeti veriyor. İş Bankası ve Denizbank bu kapsamda emeklilerin 155 ve 156 no’lu telefonları arayarak Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile maaşlarının evlerine getirilmesini talep etmesi halinde, maaşın yetkili kamu görevlisi aracılığı ile eve ulaştırılmasını sağlıyor. İş Bankası, bu işlemle 2.000 TL’ye kadar nakit ödeme imkanı tanıyor.

Vergide kolaylık

Gelir İdaresi Başkanlığı da kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelli ve hasta mükelleflere evde hizmet verileceğini duyurdu. Bunun için ALO 189’u aramak yeterli.

Telefonla teyit edecek

İş Bankası ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlar için bir kolaylık daha yapıyor. Buna göre; bankadan para çekmek isteyenler, bir kağıda paranın bulunduğu şubeyi, hesap numarasını, TC kimlik numarasını, adını, soyadını, çekmek istediği miktarı, paranın ödeneceği kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarasını yazarak imzalayacak. Bu belgeyi ister bir yakınına ister bir tanıdığına isterse de kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Bu belgeyle gelen kişi parayı çekebilecek. Banka, müşterisinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, telefonla arayarak teyit aldıktan sonra ödemeyi yapacak.

1.000'er liralık yardım 5 günde adreste

2 milyon 111 bin ihtiyaç sahibine 1.000’er liralık ödemeler başlamıştı. Bu ödemeler PTT şubesinden yapılıyordu. Ancak sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, PTT şubeleri ikinci bir açıklamaya kadar kapatıldı. PTT’den yapılan açıklamada “Vatandaşın sağlığını riske atmamak için PTT şubelerinde ödemeler yapılmayacak. Ödemeler 3 Nisan’dan (dün) itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacak” denildi. İşsizlik ödeneği de kolluk kuvvetleri ve PTT personeli aracılığıyla eve teslim edilecek.

Promosyon yenilendi

Emeklilerin bankalarla yaptığı anlaşma sonucunda alması gereken ikinci promosyon ödemeleri de bu döneme denk gelmişti. Bankalar Birliği bir açıklama yaparak, promosyon anlaşmalarında kolaylık sağlandığını belirtti. Buna göre; promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran’a kadar olan emeklilerden, herhangi bir onay alınmadan yatırıldı. Yine evden çıkamayan emekliler promosyonlarını isterlerse evlerinin kapısında alabilecek.

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