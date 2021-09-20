Müge Anlı ile Tatlı ve Sert programının yeni sezonuna danga vuran konulardan biri de Şen kardeşler cinayeti oldu. 2020 yılında yaşadıkları evde işkence edilerek öldürülen Metin ve Hüseyin Şen kardeşlerin katilinin bulunması için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Programın takipçisi pek çok kişi ise, “Şen kardeşler cinayeti çözüldü mü?” ve “Şen kardeşler nasıl öldü, katili kim?” araştırması yapıyor…





ŞEN KARDEŞLER NASIL ÖLDÜ, KATİLİ KİM?

Şen kardeşler cinayeti hakkında bilinen ayrıntılar şu şekilde;

Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan 80 ve 83 yaşlarındaki Metin Şen ve Hüseyin Şen, 2020 yılında ölü olarak bulunuyor. Şen kardeşlerin ölmeden önce vahşi şekilde işkenceye maruz kaldıkları ortaya çıkıyor. Olayın şüphelisi olarak da Şen kardeşlerin bakıcıları Emel Cengiz olarak görülüyor.

Babası ve amcasının katillerini arayan Ganime Şen, "Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu" diye konuşurken, Müge Anlı olayı şöyle anlatıyor;

''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Şen kardeşler cinayeti henüz çözülmedi ancak araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şüpheli olarak görülen bakıcı Emel Cengiz hakkında bir ifade de Emel Cengiz’in ayrı yaşadığı eşinden geldi.

Emel Cengiz’in eski eşi Mehmet Ali Cengiz şu ifadeleri kullandı. “Emel Cengiz ile bir türlü boşanamadık. Ben 11 aylığına yurt dışına gitmiştim. Geldiğimde doğum yaptı. Çocuğun benden olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benden olmadığı ortaya çıktı. Hastaneye gittiğimde “asla çocuğu olmaz” raporu alınca durum ortaya çıktı. Zaten onunla hiç geçinemiyorduk. Boşanmak istediğimi söyleyince her seferinde kabul edip mahkeme gününde boşanmayacağını söylüyordu. Bana çok çektirdi. Onunla ayrılmamızın sebebi beni aldatması idi. Ayrıca yıllardır benden olduğunu düşündüğüm çocukların babasının başkasına ait olduğunu da söyledi. Emel Cengiz çok tehlikeli kadındır. Ondan her şey beklerim” diye konuştu.