Türkiye Sen ne güzel bir babasın! 3.5 yaşındaki engelli oğlu için rehabilitasyon merkezi oluşturdu

Sen ne güzel bir babasın! 3.5 yaşındaki engelli oğlu için rehabilitasyon merkezi oluşturdu

Türkiye

Sen ne güzel bir babasın! 3.5 yaşındaki engelli oğlu için rehabilitasyon merkezi oluşturdu

Kastamonulu Bekir Köse, COVID-19 nedeniyle fizik tedaviye götüremediği 3.5 yaşındaki engelli oğlu için evinde kendi yaptığı aletlerden ‘rehabilitasyon merkezi’ oluşturdu. Köse’nin aletleri sayesinde minik Burak yürümeye başladı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 08:25 Son Güncelleme:
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Kastamonu Ağlı’da yaşayan Bekir Köse (35), salgın nedeniyle rehabilitasyon merkezine yeterince götüremediği serebral palsi kas hastası oğlu için kolları sıvadı.

EGZERSİZLER SONUÇ VERDİ

Tedavi merkezlerinde gördüğü aletlere benzeterek köyde ahşaptan yürüteç, denge sağlaması için scooter ve paralel bar gibi aletler yaptı. Evin içine yine tedavide kullanmak amacıyla bir salıncak kurdu. Her gün düzenli egzersizler sonuç verdi. Kasılmaları önleyen aletli hareketler sayesinde, daha önce emeklemeyi bile başaramayan Burak, ayağa kalktı, yürümeye başladı.

GÜNÜN YARISINI OĞLUYLA BAHÇEDE GEÇİRİYOR

“Yaptığım aletlerle çocuğumun yürüdüğünü gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İleride desteksiz yürüyecek inşallah” diyen Köse, günün yarısını oğluyla bahçede geçiriyor.

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