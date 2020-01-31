Dünya Senatör: Bütün uçak seferleri durmalı

Senatör: Bütün uçak seferleri durmalı

Dünya

Senatör: Bütün uçak seferleri durmalı

ABD'nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin Wuhan'da ortaya çıkan yeni tip coronavirüsün hızla yayılmasının ardından Çin ile yapılan bütün uçak seferlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

31 Ocak 2020, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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ABD’nin Arkansas Senatörü Tom Cotton, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) tehlike boyutlarının üst seviyelerde olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticari uçak seferlerinin durdurulması çağrısını yaptı.

Senatör Cotton, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Çin’in 60 milyon insanı karantina altına aldığını ve okulları süresiz olarak kapattığını vurgulayarak, “Çin, Batı Yakası nüfusumuzdan daha fazla olan 60 milyon insanı karantinaya aldı. Okulları süresiz kapattılar. Hong Kong anakaradan seyahati kesti. Çin ve ABD arasındaki tüm ticari uçak seferlerini derhal durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

DHA

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