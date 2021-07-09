Şenay Forbes, bugüne kadar magazin dünyasında çok tanınmayan bir isimdi. Ancak Hamza Yazıcı ile birlikte olduğuna ilişkin haberler yayılmaya başlayınca genç kadın bir anda gündeme oturdu. İşte, Hamza Yazıcı ve Şenay Forbes hakkında merak edilenler…

ŞENAY FORBES KİMDİR?

Türk anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Şenay Forbes, Kaliforniya’da yaşıyor. Sık sık Türkiye’ye gelen genç kadın burada İzmir çevresinde ikamet ediyor.

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Hamza Yazıcı 19912 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Hatay Antakya doğumlu olan Hamza Yazıcı, Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Güldür Güldür Show programlarının ekibinde yer aldı. 128 cm boyunda olan başarılı oyuncu ilk olarak 2008 yılında tiyatro sahnelerine çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen Camdaki Kız dizisinde Tako karakterin canlandıran Hamza Yazıcı, televizyon dünyasındaki ününü daha da artırdı.

ŞENAY FORBES VE HAMZA YAZICI BİRLİKTE Mİ?

Hamza Yazıcı ile Şenay Forbes arasındaki ilişki iddiaları Hamza Yazıcı’nın paylaşımının ardından kesinlik kazandı.

Alaçatı’da birlikte fotoğrafını paylaşan Hamza Yazıcı ilişkisi hakkında “Bana ‘Sempatiksin’ diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.” şeklinde konuştu.