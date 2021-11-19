Türkiye Şenay Mutlu'nun esrarengiz ölümü! 'Tuvalete gitmek için yalnız bıraktım geri döndüğümde...'
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Şenay Mutlu'nun esrarengiz ölümü! 'Tuvalete gitmek için yalnız bıraktım geri döndüğümde...'

Türkiye

Şenay Mutlu'nun esrarengiz ölümü! 'Tuvalete gitmek için yalnız bıraktım geri döndüğümde...'

Bursa’da Mehmet Mutlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için terasta yalnız bıraktığı eşini, geri döndüğünde bulamadığını ve sokağa baktığında korkunç görüntüyle karşılaştığını söyledi.

19 Kasım 2021, Cuma 12:34 Son Güncelleme:
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Bursa’da, önceki sabah eşi Mehmet Mutlu ile birlikte çıktığı terastan düşen Şenay Mutlu (45) hayatını kaybetti. Mehmet Mutlu (45), tuvalete gitmek için eşi Şenay’ı yalnız bıraktığını, döndüğünde ise terasta bulamadığını söyledi. Polis, Şenay Mutlu’nun neden ve nasıl düştüğünü araştırıyor.

TEKRAR TERASA ÇIKTI, EŞİNİN OLMADIĞINII GÖRDÜ

Olay, önceki sabah Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay Mutlu, eşi Mehmet Mutlu'ya terasa çıkıp hava alacağını söyledi. Bunun üzerine Mehmet Mutlu, eşiyle birlikte 3’üncü katta bulunan evlerinin hemen üzerindeki teras katına çıktı, çevreye bakındı. Bir süre sonra Mehmet Mutlu, tuvalet ihtiyacını gidermek için eşini yalnız bıraktı. Tekrar terasa çıkan Mehmet Mutlu eşinin olmadığını gördü.

KURTARILAMADI

Annesinin uyarısı üzerine sokağa bakan Mehmet Mutlu, eşinin yerde yattığını gördü. Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şenay Mutlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısının ölümünü şüpheli bulduğu Şenay Mutlu'nun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılıp otopsi yapıldı.

"ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOKTU"

Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Mutlu, eşi ile aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Sabah eşimle birlikte uyandık. Bana terasa hava almaya çıkacağını söyledi. Ben de bulunduğumuz katın balkonuna çıkmayı teklif ettim. Ancak tek başına terasa çıkmak istediğini söyledi. Ben onunla terasa çıktım. Etrafa bakındıktan sonra karın ağrım olunca tuvalete gitmek için yanından ayrıldım. Bu sırada gürültü duydum, hemen terasa çıktım. Etrafa bakımdım kimseyi göremedim. Annem camdan aşağıya bakınca eşimi yerde görmüş. 112'yi aradım. Sağlık ekibi olay yerine gelerek eşimi hastaneye götürdü. Şenay ile aramızda hiçbir sorun yoktu. Psikolojik problem yaşamıyor, ilaç kullanmıyordu. Nasıl düştüğünü bilmiyorum" dedi. Şenay Mutlu'nun cenazesi, yapılan otopsi sonucu toprağa verildi.

Polis ekipleri, Şenay Mutlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


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