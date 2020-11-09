Senem Aydın kimdir?

İstanbul'da doğan Senem Aydın, Kocaeli Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Senem Aydın, öğrencilik yıllarında CNN Türk, Kanal D ve Radikal'de çalıştı. Radio Slow Time'da Akşamüstü Kahvesi adlı programı hazırlayıp sundu. Halen Milliyet Cadde'de kültür sanat dünyasının önde gelen isimleriyle röportajlar ve editörlük yapıyor...

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