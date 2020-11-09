Kültür & Sanat Senem Aydın kimdir?

Senem Aydın kimdir?

Kültür & Sanat

Senem Aydın kimdir?

Milliyet Cadde'de kültür sanat dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı röportajlar ile dikkat çeken Senem Aydın kimdir?

09 Kasım 2020, Pazartesi 17:04 Son Güncelleme:
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İstanbul'da doğan Senem Aydın, Kocaeli Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

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Senem Aydın, öğrencilik yıllarında CNN Türk, Kanal D ve Radikal'de çalıştı. Radio Slow Time'da Akşamüstü Kahvesi adlı programı hazırlayıp sundu. Halen Milliyet Cadde'de kültür sanat dünyasının önde gelen isimleriyle röportajlar ve editörlük yapıyor...

Ödülleri

  • MGD En İyi Röportaj Ödülü, 2016
  • MGD Yılın Röportajı Ödülü, 2019

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